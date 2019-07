Menino de seis anos é uma das vítimas mortais do tiroteio na Califórnia

Uma criança de seis anos é uma das três vítimas mortais do tiroteio que ocorreu num festival de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos da América, este domingo. O ataque deixou ainda 15 pessoas feridas.

De acordo com a CNN, Stephen Romero estava com a mãe e com a avó no Gilroy Garlic Festival quando o tiroteio aconteceu, pelas 17h30 (01h30 em Lisboa).

A avó e a mãe do menino ficaram feridas, segundo avança o portal de notícias ABCNews.



A polícia local já tornou público que o atirador foi abatido momentos depois de abrir fogo neste festival dedicado ao alho, que se realiza todos os anos na cidade de Gilroy, no sul de São Francisco, na Califórnia.

Uma testemunha disse à imprensa local que um homem branco, com cerca de 30 anos, começou a disparar indiscriminadamente sobre a multidão.

"Podia vê-lo a disparar em todas as direções. Não se destinava a ninguém em particular. Foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda", disse Julissa Contreras, citada pela estação televisiva NBC News.

Testemunhas dão ainda conta de um segundo suspeito, mas as autoridades não confirmaram ainda a informação.