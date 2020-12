Menino de seis anos escreveu à Pfizer para Pai Natal ser prioritário na vacinação contra a Covid-19. E teve resposta

Um menino irlandês de seis anos está a derreter corações em todo o mundo após ser revelado que escreveu uma carta à Pfizer, empresa farmacêutica que desenvolveu uma das vacinas contra a Covid-19, a pedir que o Pai Natal fosse prioritário a receber a imunização contra o novo coronavírus.

Segundo o Irish Examiner, assim que o pequeno Callum Thornhill soube que a Pfizer tinha desenvolvido com sucesso a vacina, escreveu à empresa com o pedido. Pode ler a carta enviada abaixo:

"Querida Pfizer,

Ouvi dizer que fizeram uma vacina nova contra o coronavírus. Bom trabalho. Podem, por favor, enviar algumas para o Polo Norte, para o Pai Natal e para os seus elfos, por favor?

Queremos salvar o Natal e fazer todas as crianças felizes."

Segundo a mãe da criança, Paula Linehan, tudo aconteceu no final de novembro, quando Callum ouviu a notícia na rádio e quis logo escrever à empresa. O que a família não contava é que a Pfizer respondesse ao pedido.

Cerca de duas semanas depois, o CEO da Pfizer, Albert Bourla, escreveu de volta a Callum. "Quero que saibas que estamos a fazer tudo para levar esperança a todas as pessoas do mundo. E posso garantir-te que vamos cuidar do Pai Natal, e dos seus elfos também!".

Ao contar o emocionante episódio nas redes sociais, Bourla afirmou ainda: "São cartas como esta, de crianças cheias de compaixão e esperança, que nos lembram porque é que o trabalho que fazemos todos os dias é tão importante".