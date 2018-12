Menino de seis anos fica sem dois dentes ao ser atingido com martelo na escola

Incidente aconteceu durante uma palestra sobre segurança.

Um menino de seis anos ficou sem os dois dentes da frente ao ser atingido com um martelo durante uma palestra sobre segurança, na escola primária de Severnbanks, em Lydney, Glos, a 22 de novembro.

A notícia foi agora avançada pelo jornal The Sun, que afirma que a mãe da criança, Susan, espera que sejam tomadas as devidas diligências para salvaguardar a saúde de outras crianças e garantir uma recuperação adequada para o filho, Riley.

A criança fez posteriormente uma radiografia onde foi detetado que os dentes em questão poderão voltar a nascer, no entanto o processo pode demorar até seis anos. A mãe do menino, de 29 anos, considera que são necessárias a tomada de medidas por parte da escola, que considerou este ato um "acidente".

As circunstâncias exatas do acidente não foram apuradas mas Susan garante que decorreu de uma formação que as crianças tiveram sobre segurança, com recurso a vários materiais perigosos como martelos.

"É preciso fazer alguma coisa. Não recebi um pedido de desculpas por parte da instituição de ensino sequer", avançou a mãe de Riley ao jornal britânico. "Quando cheguei à escola, ele ainda estava em choque. Partiu-me o coração vê-lo assim. Tive que lutar muito para conseguir que regressasse à escola e admito que fico sempre preocupada quando o deixo", continuou.

No dia seguinte ao incidente, Susan foi informada que a outra criança terá sido suspensa durante dois dias.

"A punição para a criança não é a solução, nem sequer o nosso problema. Acidentes acontecem, quero é que o meu filho seja devidamente acompanhado e a escola responsabilizada", rematou.