Menino de seis anos morre enquanto brincava com 'pinguim com trela'

Um menino, de seis anos, morreu após ficar gravemente ferido ao brincar com um pinguim que tinha sido comprado no parque aquático Sea World, em Queensland, na Austrália.



Deklan Babington-MacDonald foi encontrado pela mãe dias após ter ido ao parque aquático, quando brincava com o brinquedo. De acordo com o jornal Mirror, membros da família tentaram fazer manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser confirmado no local.

O brinquedo deixou de ser comercializado enquanto o parque temático investiga as causas da morte do menino. "A nossa prioridade é a saúde e segurança, por isso removemos o brinquedo em questão", avançou fonte do parque aquático.

O brinquedo em questão era um 'peluche que andava', retratando um pinguim preso por uma trela.