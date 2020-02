Menino de seis anos morre sete dias após vencer leucemia

Zach, um menino de seis anos, morreu sete dias após vencer uma leucemia agressiva, na sequência de uma infeção. O caso ocorreu em Derbyshire, no Reino Unido.A mãe da criança revelou que o filho não conseguiu lutar contra a infeção, uma vez que o seu organismo ainda estava muito debilitado devido ao cancro.O menino foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda aos dois anos de idade, e ao longo de três anos e meio realizou várias sessões de quimioterapia, que terminara no ano passado.Mas dois dias antes do seu aniverário, em fevereiro de 2019, os médicos revelaram que Zach tinha sofrido uma recaída, obrigando-o a uma nova rodada de tratamentos e à necessidade urgente de um transplante de medula óssea.Após "quatro meses cansativos", a família de Zach recebeu a feliz notícia de que tinha sido encontrado um dador compatível. Mas a felicidade rapidamente se transformou em tristeza quando o menino ficou doente devido a uma infeção, acabando por morrer em agosto do ano passado.