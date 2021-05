Menino de seis anos trava batalha contra doença rara ligada à Covid-19

A rara condição inflamatória é semelhante à doença de Kawasaki e colocou cerca de 200 crianças britânicas em tratamento intensivo.

Um menino, de seis anos, está a travar uma dura batalha contra uma doença rara ligada à Covid-19. Três semanas após Oliver Patterson ter testado positivo para o coronavírus, a criança começou a ter dores de barriga e o organismo a recusar os alimentos.Após os sintomas, a criança foi levada ao hospital em Dartford e os médicos acreditaram que o menino tinha amigdalite. No entanto, em pouco tempo a criança ficou com o corpo coberto por uma erupção cutânea e os olhos extremamente inchados, acabando por lhe ser diagnosticado um sistema inflamatório multissistémico pediático (PIMS), passando quatro noites nos cuidados intensivos do hospital de Evelina London. "Está a lutar pela vida", revelou a mãe de Oliver, Laura, ao jornal Mirror.