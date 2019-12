Menino de sete anos morre atropelado por carro alegórico que o pai conduzia

Um menino de sete anos foi atropelado pelo carro alegórico que o pai conduzia no Tennessee, EUA, este sábado. Rowan Frensley, que sofreu um traumatismo craniano, foi levado para o hospital onde acabou por falecer.Durante uma parada de Natal, organizada pela escola Mt.Julien, um carro atropelou Rowan Frensley de sete anos a caminho do parque de estacionamento onde terminaria o desfile.O jovem foi encaminhado para o hospital de Tennessee, mas acabou por falecer no local. Em declarações foi confirmado que o carro estava a ser conduzido a uma velocidade considerada normal para um desfile de Natal.Tyler Chandler,agente do departamento policial de Mt.Julien contou ao The Sun Online que ainda não está confirmado se era o pai da criança quew se encontrava a conduzir o veículo porém era muito provável que fosse.Durante os dias que se seguiram a família de Rowan Frensley tem agradecido todo o apoio que houve no local do acidente, bem como ao longo dos dias que se têm passado desde a morte do menino de sete anos.