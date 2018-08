Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de sete anos com doença terminal realiza último desejo de "casar" com a mãe

Dezenas e familiares assistiram à cerimónia, apesar da própria mãe considerar desejo um pouco bizarro.

20:59

Um menino de sete anos, portador de uma doença terminal, viu o seu último desejo ser cumprido ao "casar-se" com a mãe, numa cerimónia inspirada na Disney e em algumas das personagens que pertencem ao seu imaginário.



Logan Mountcastle foi diagnosticado com leucodistrofia, uma doença genética incurável em dezembro do ano passado. Esta condição afeta o cérebro e o sistema nervoso, e a família foi avisada de que a criança não teria muitos mais anos de vida.



O menino, vestido de príncipe, realizou o seu maior desejo na presença de dezenas de famiares e amigos, emocionados por ver a sua felicidade.



"O meu filho sempre disse que queria casar com a 'mamã', algo que incialmente até achava bizarro, mas pensando bem, ele nunca vai ter a hipótese de o fazer com mais ninguém quando crescer e por isso decidimos dar-lhe este miminho", explicou a mãe, Joelean, ao jornal The Sun.



O casamento, apesar de ter sido uma brincadeira, contou com tudo a que uma bôda tem direito. Em vez da tradicional troca de votos entre os noivos, a mãe fez uma promessa ao filho, de que o iria sempre proteger e manter seguro, em qualquer que fosse a circunstância.