Menino de sete anos nada durante uma hora e salva o pai e a irmã presos num rio nos EUA

Um menino de sete anos salvou o pai e a irmã que ficaram presos num rio na Flórida, nos Estados Unidos da América, an sexta-feira.



A família passeava no rio St. Johns em Jacksonville, num barco, quando a irmã do menino, com quatro anos, caiu ao rio devido à forte corrente da água, conta a CNN. O pai saltou do barco para resgatar a filha mas ficou preso no rio.

Chase, de apenas sete anos, nadou durante uma hora para chegar até à margem do rio e procurar ajuda. Quando chegou a terra o menino procurou ajuda na primeira casa que encontrou.



Os bombeiros, juntamente com outras equipas de socorro norte-americanas, conseguiram resgatar o pai e a irmã do menino.