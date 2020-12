Menino de sete anos salva irmã bebé de casa em chamas

Um menino de sete anos de New Tazewell, Tennessee, Estados Unidos, está a ser considerado um herói após ter salvado a irmã bebé de uma casa em chamas.De acordo com Nicole, a mãe do menino, a família estava a dormir naquela noite quando alguém acordou cerca das 23h30 e perceberam que a casa estava a arder. Nicole relata que chamaram os bombeiros e agarraram rapidamente no extintor para ganhar tempo e conseguir retirar as crianças de casa em segurança."Agarrei nos rapazes porque estavam mais próximos do fogo", relata acrescentando que foi depois impedida pela violência das chamas quando tentou chegar à filha de 22 meses."Foi o momento mais assustador da minha vida", conta. O pai da família acabou por pedir a Eli, de sete anos, que rastejasse até à janela do quarto da irmã e a retirasse de lá através dessa janela. O menino assim o fez."Disse duas vezes 'não consigo', mas depois disse 'apanhei-a, pai'", explicou a criança. "Tive medo, mas não queria que a minha irmã morresse."Nãofaz mal ter medo, mas temos de ser corajosos por dentro e conseguimos fazê-lo quando queremos", conclui.A casa da família ficou completamente destruída e estão agora a viver na casa de um familiar.