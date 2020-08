Menino de três anos diagnosticado com cancro no cérebro pela terceira vez

Sunderland, no nordeste da Inglaterra, foi diagnosticado pela primeira vez com apenas seis semanas de vida.Com seis semanas de existência, foi submetido a uma cirurgia de 12 horas para que os médicos conseguissem retirar o máximo do cancro que o menino tinha no cérebro. Tratava-se de um meduloblastoma - um dos tipos mais comuns de tumores cerebrais cancerígenos em crianças.Oliver voltou a lutar contra a doença, resistiu e o cancro entro em remissão... até agora. Em abril de 2020, a família do menino foi informado que o cancro tinha novamente regressado e mais forte. Desta vez, Oliver tinha dois cancros no cérebro. Terá de passar agora por quimioterapia e radioterapia.A família tenta agora angariar dinheiro para fazer umas férias em família para que os irmãos de Oliver possam ter boas memórias do menino.