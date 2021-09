Um menino de três anos foi encontrado com vida, esta segunda-feira, após ter estado desaparecido durante três dias numa zona de mato no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. Anthony 'AJ' Elfalak foi encontrado a beber água num riacho.

O menino foi encaminhado ao hospital e, segundo a Reuters, sofreu pequenas escoriações devido a uma queda e apresentava assaduras da fralda.