Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de três anos mata irmã um ano mais velha com arma da avó

Izabella-Marie lutou pela vida durante cinco dias, mas não sobreviveu ao tiro na cabeça.

16:05

Izabella-Marie Helem, uma menina norte-americana de 4 anos, não resistiu aos graves ferimentos provocados por um tiro na cabeça e acabou por falecer, cinco dias depois do acidente, num hospital de Indianapolis. O autor do disparo acidental foi o irmão de 3 anos da criança e tudo aconteceu quando os irmãos estavam em casa dos avós, em Lebanon, no estado norte-americano do Indiana.



Segundo as autoridades, citadas pela AP, a arma não estava num lugar seguro e foi por isso que o menino a conseguiu alcançar. Esta informação foi negada por Brianna Helem, mãe das duas crianças, que garantiu ao The Lebanon Reporter que a dona da arma não era descuidada. Brianna defendeu também que "a desinformação e os comentários maldosos estão a tornar ainda pior" o momento vivido pela família.



A mãe das crianças decidiu doar os órgãos de Izabella-Marie - uma decisão que irá beneficar oito outras pessoas. Para Brianna, a filha "criou milagres para outras família".



Brianna é militar no activo e encontrava-se a caminho da base de Fort Knox, no Kentucky, quando soube do acidente com os filhos.