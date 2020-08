Menino de três anos morre após pais se esquecerem da criança fechada dentro do carro durante 15 horas

Bentley Fowler, um menino de três anos, morreu vítima da "negligência" dos pais que o deixaram dentro do carro fechado e só o foram buscar 15 horas depois.



Brandi, de 21 anos, e Dakota, de 20, saíram do carro cerca das 23h30 e dirigiram-se para a casa de um amigo, tendo, alegadamente, esquecido a criança dentro do veículo. 15 horas depois foram buscar o menino que sucumbiu às elevadas temperaturas que ficaram dentro do veículo.





O caso ocorreu no Alabama onde as temperaturas atingiram os 36,6 graus naquela tarde."O pai e a mãe de Bentley Fowler deram declarações que levaram os investigadores a determinar que eles podem ter-se esquecido que Bentley estava no veículo quando chegaram da casa de um amigo por volta das 23h30", disse o comandante da polícia daquele condado.Os investigadores determinaram que a morte de Bentley foi causada pela negligência dos pais.