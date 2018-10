Menino de três anos morre após ser torturado pela mãe e namorado

Casal agrediu a criança por pelo menos dois meses por “não pedir desculpas” ao padrasto.

13:59

Um menino de três anos que vivia na Cidade do Kansas, no estado americano Missouri, morreu após ser torturado por pelo menos dois meses pela mãe e namorado porque "não pediu desculpas". O corpo de Evan Brewer foi encontrado num caixão construído pelo casal na lavandaria da própria casa. O homem de 41 anos, Stephen Bodine, foi condenado por oito crimes relacionados com o caso na última quarta-feira, assim como a mãe de Evan, Miranda Miller.

O depoimento de Miller durante o julgamento contou que o casal castigava o menino e que às vezes o obrigavam a ficar de pé durante seis horas com as mãos para trás e com um cinto no pescoço ligado a um peso que o enforcaria caso se mexesse. Alguns dias antes de morrer, a criança foi alimentada com grandes quantidades de sal e já estava doente, avança o jornal The Kansas City Star.

No dia da morte, a mulher tinha gritado e espancado Evan e depois obrigou-o a ficar em pé de frente para uma parede por várias horas, quando colapsou. Bodine bateu no menino para tentar acordá-lo e levou-o para dentro da casa de banho. Quando o homem saiu do local, o menor já estava morto.

Miranda tentou reanimar o filho durante 45 minutos e não conseguiu, mas mesmo assim não chamou os Serviços de Emergência. O casal construiu um túmulo e escondeu o corpo na lavandaria da habitação.

A mulher afirma ainda que permitiu que o namorado fosse agressivo e não o denunciou às autoridades porque estava apaixonada e sonhava ter uma família com ele.

O pai de Evan, Carlo Brewer, desconfiou que o filho era vítima de agressões e tinha entrado com um pedido para obter a guarda da criança. Além disso, fez uma denúncia ao Serviço de Proteção às Crianças do Missouri. No entanto, o menino morreu antes que algo fosse feito.