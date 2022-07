Menino de três anos morre atropelado por trator

Um menino de três anos morreu, na tarde deste sábado, após ser atropelado por um trator numa quinta na zona de Tottington, em Manchester, na Inglaterra. A família chamou uma ambulância que estava de serviço na região, mas a vítima não resistiu aos "ferimentos gravíssimos" e foi declarada morta antes mesmo de chegar ao hospital."Este é um acidente de partir o coração, onde um jovem rapaz perdeu tragicamente a vida. Os meus pensamentos vão para a sua família", disse o inspetor chefe da polícia local, Ian Partington, citado pelo The Independent.As autoridades afirmaram que "o condutor do trator está a ajudar com as investigações". O terreno continua isolado e restrito à circulação de pessoas, de modo a que os investigadores possam "estabelecer exatamente o que aconteceu".