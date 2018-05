Menino de um ano fica com a mão presa nas escadas rolantes

Pais encontravam-se às compras e o bebé estava sozinho sem supervisão.

16:44

O bebé de cerca de um ano estava preso, de cabeça para baixo, e tentava soltar-se. As duas crianças estavam sem qualquer supervisão de adultos que aparentemente andavam às compras no shopping.



O irmão mais velho procura desesperadamente ajuda e é nessa altura que uma lojista se apercebe e carrega no botão "stop" para parar o mecanismo das escadas. Uma equipa de bombeiros socorreu o menino e foi levado para o hospital.



De acordo com o diário britânico Mirror, não se sabe se os dedos da criança foram salvos.



Os pais não apareceram, segundo disse um segurança a uma plataforma chinesa.



"Eu acho que os pais estão fazendo compras naquele momento", considerou o segurança.

Uma criança com cerca de um ano ficou gravemente ferida ao ficar com a mão presa numas escadas rolantes quando brincava sozinha com o irmão de cerca de três anos num centro comercial na China.As imagens de segurança da empresa CCTV mostram o menino, acompanhado pelo irmão, nas escadas rolantes com a mão presa.Ao se aperceber do que se passava com o irmão, o menino mais velho ainda tentou ajudá-lo, mas sem sucesso.