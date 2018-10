Menino destroçado por ninguém ir à sua festa recebe presentes de famosos

Imagem de criança de seis anos sozinho no seu aniversário comoveu o mundo e gerou onda solidária.

Teddy Mazzini, um menino de seis anos que vive na cidade de Tucson, nos EUA, fez uma festa para comemorar o seu aniversário numa pizzaria. Apesar de ter convidado todos os seus 32 colegas do infantário, assim como os respetivos pais, ninguém apareceu na festa e a fotografia da criança com um ar desolado, triste e completamente sozinho está a comover o mundo, a Internet e até algumas celebridades.

A mãe do menino, Sil Mazzini, revelou que algumas crianças e pais convidados já tinham dito que não poderiam ir à festa, mas a maior parte simplesmente não compareceu ao evento, sem dizer se iam ou não, avança o portal de notícias do Arizona ABC 15. No dia da celebração, foram encomendadas várias pizzas para a mesa, tal era a expetativa de que alguém chegasse por fim.

No entanto, a foto de Teddy sozinho na festa de anos foi enviada pela mãe ao jornalista Nick VinZant, também de Tucson, que a publicou nas redes sociais. A imagem recebeu mais de mil comentários a desejar felicidades à criança e a mostrar-se solidários com a sua tristeza.



O músico DJ Khaled, mundialmente conhecido, foi uma das muitas pessoas enternecidas com a situação de Teddy e através do Instagram prometeu enviar um presente à criança.









Também não tardou muito para que a equipa de NBA Phoenix Suns convidasse a criança para assistir ao jogo contra o Lakers esta quarta-feira e ter a oportunidade de "celebrar com milhares de pessoas".

O clube de futebol Phoenix Rising FC também convidou Teddy para o jogo na próxima sexta-feira, 26 de outubro. Um representante disse que os fãs entraram em contato para saber como ajudar e alguns até desejam comprar uma jersey personalizada para o menino.

O grupo de hóquei Arizona Coyotes, por sua vez, organizou uma nova festa para o menor durante o jogo do próximo sábado, 27 de outubro, e informa que qualquer um que deseje dar um presente ao Teddy pode deixá-lo no portão da Arena do Rio Gila.