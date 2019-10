Menino fica pendurado pela cabeça em janela de prédio

Um rapaz chinês, de quatro anos, foi resgatado na passada quarta-feira, depois de ter ficado com a cabeça presa nas barras de uma janela, tendo ficado pendurado no quarto andar do prédio. O caso aconteceu numa residência na cidade de Linyi, na província chinesa de Shandong.

No momento em que foi registado o vídeo, pode ver-se o menino seguro apenas pela cabeça presa nas grandes enquanto permanece suspenso a vários metros do chão.

De acordo com a imprensa chinesa, a criança trepou para fora da janela e caiu, tendo ficado com a cabeça presa entre as barras ao redor da janela.

O menino estava à responsabilidade do avô, porém, durante o sucedido o idoso estava a fazer a sesta. Acordou com o choro da criança e chamou de imediato os bombeiros.

A equipa de resgate amarrou uma corda em volta do peito do menino e agarraram-no pelas roupas. Do lado de fora, os residentes seguraram uma colcha para suavizar a queda do menino, caso este caísse.

Segundo adianta a CNN, os bombeiros conseguiram salvar a criança recorrendo a uma máquina para alargar as grades da janela.