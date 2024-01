Menino mordido por tubarão em resort nas Bahamas

Um menino de dez anos teve a perna mordida por um tubarão quando nadava num tanque num resort nas Bahamas.Segundo o Daily Mail, o ataque aconteceu no dia 15 de janeiro no Atlantis Paradise Island Resort. O vídeo que capta o momento foi divulgado nas redes sociais.O Blue Adventures by Stuart Cove, grupo que gere o programa de mergulho com tubarões, disse que o menino estava na água com um "instrutor e guia de mergulho" quando dois dos animais começaram a nadar agressivamente à sua volta. O rapaz acabou por se desequilibrar e foi mordido.A criança foi levada para o hospital em estado grave, mas não corre risco de vida."Iniciámos uma investigação interna exaustiva e estamos a cooperar plenamente com as autoridades", escreveu a organização que gere o programa em comunicado.