Menino morre atropelado por camião de supermercado

Criança estava com os pais no momento da tragédia.

12:58

Um menino de três anos morreu, esta quinta-feira, atropelado por um camião da Saisnbury - uma das maiores cadeias de supermercado britânicas.Jaiden estava com os pais num caminho pedestre quando foram surpreendidos pelo veículo, em Wareham, Dorset."Eu estava com ele quando o acidente aconteceu. É o nosso menino e nós estamos arrasados", escreveu a mãe.A criança fazia esta sexta-feira quatro anos e a mãe partilhou no Facebook uma mensagem: "Feliz aniversário meu precioso homenzinho. Celebras hoje quatro anos. Espero que recebas todos os presentes que mereces ai no céu (...). Eu amo-te muito meu menino e sinto a tua falta. Espero que tenhas um lindo dias ai em cimaFoi criada uma página de apoio à família na Internet.