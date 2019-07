Menino morre em acidente de carro filmado pelo pai em direto no Facebook

Francesco Provenzano, um menino de 13 anos, morreu na noite da passada sexta-feira vítima de um acidente de automóvel em Alcamo, Itália.Ao volante do carro onde o jovem seguia estava o seu pai, Fabio, que ficou gravemente ferido, assim como o irmão Antonio, de nove anos. Ambos se encontram a lutar pela vida no hospital Villa Sofia, em Palermo.Foi necessário realizar um reforço da proteção policial para proteger Fabio dos familiares da ex-mulher, mãe das crianças, que culpam o homem pela desgraça.O momento da morte da criança ficou registado em vídeo, uma vez que Fabio estava a realizar um direto no Facebook.O corpo do menino foi transportado para o cemitério de Alcamo.