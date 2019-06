Menino perde autocarro e escreve carta à mãe a explicar porque é que deve faltar à escola

Um menino norte-americano escreveu uma carta à mãe a explicar os motivos pelos quais deveria faltar às aulas naquele dia, na sequência de ter perdido o autocarro que alegadamente deveria transportá-lo para a escola.

Sarah, a irmã mais velha do menino, publicou no Twitter a carta escrita por ele à mãe, onde o menino avança que perdeu o meio de transporte e apresenta uma lista de ‘prós’ e ‘contras’ para justificar faltar à escola.

"Eu perdi o autocarro. Como teu filho, é com tristeza que te digo isto. Eu sei o que deves estar a pensar neste momento mas eu decidi ficar em casa. Foi uma decisão muito pensada e difícil de tomar nestes 20 minutos que estiveste fora. No entanto, quando leres isto eu já devo estar a dormir novamente. Por isso, por favor não me acordes. Se tiveres dúvidas, consulta os ‘prós’ e ‘contras’ que me fizeram tomar esta decisão", avançou o menino numa folha de papel, seguido de uma lista no verso da mesma.



Enquanto 'prós', a criança justificou que era a primeira vez que ficava em casa, por isso faltar naquele dia não iria influenciar as suas notas. O segundo ponto anunciado pela criança foi o facto de não ter conseguido lavar o cabelo, o que faria com que não fosse um bom dia para sair de casa.

No que diz respeito aos 'contras', o menino avançou que aquela situação poderia tornar-se recorrente (apesar de ser algo bastante improvável de acontecer) e que o facto de ele faltar obrigaria a que a mãe ligasse para a escola a justificar que o filho estaria com uma doença viral.



Horas mais tarde, Sarah atualizou os seus seguidores, afirmando: "Já que todos querem saber, sim, a minha mãe deixou-o ficar em casa. Com estes argumentos, como seria possível não deixar?", pode ler-se.





Update since everyone wants to know,

YES. My mom let him stay home. how could she not?! — sarah ? (@sarahhollidayyy) 5 de junho de 2019





A publicação foi partilhada por centenas de pessoas e noticiada em vários meios de comunicação.