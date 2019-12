Menino pontapeia carro depois de ser atropelado com a mãe numa passadeira

Uma criança pontapeou um carro depois de ser atropelado com a mãe numa passadeira. O incidente ocorreu no distrito de Dadukou, na China, no dia 4 de dezembro.

Através das imagens capturadas pode ver-se o veículo a avançar enquanto os dois peões passavam a passadeira à sua frente, acabando por atropelá-los.

Depois de verificar se a mãe não tinha ferimentos, o menino levantou-se e começou a gritar furiosamente com o motorista, enquanto pontapeava o carro.

O homem, autor do atropelamento, acabou por sair do carro e ajudou a mulher enquanto esta se levantava.