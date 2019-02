Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino português vive sonho após operação que lhe reconstruiu o rosto

Simão Meco voltou a sorrir após cirurgia que demorou cerca de sete horas.

12:16

Foram sete horas numa mesa de operações que tornaram o sonho de Simão Meco, de 9 anos, realidade. O menino que nasceu em Portugal com uma fenda craniofacial foi operado em New Jersey a uma doença rara e que obrigou a uma cirurgia também ela rara.



Para além da assimetria no rosto, a deformação provocava-lhe problemas respiratórios e na visão.



Uma operação de cerca de sete horas que devolveu a felicidade ao menino que agora vive em New Jersey, nos Estados Unidos, com a mãe, também portuguesa, natural de Cantanhede.



O menino foi surpreendido pelos seus super-heróis preferidos, Flash e os médicos que tornaram real o sonho da criança.