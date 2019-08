Menino quase se afoga e desabafo torna-se viral: "Pensava que não me ias salvar porque sou negro"

Nos activan por un niño en apuros en ? Can Pere Antoni. Avisa al 112 Macarena, socorrista de la playa, antes de adentrarse en el agitado mar. Ya había terminado su jornada, pero la vocación de servicio y el sentido del deber no conocen horarios. Final feliz. ¡Enhorabuena ! pic.twitter.com/ZMcLtftsvh — Policia de Palma (@policiadepalma) July 29, 2019

Um menino de 10 anos em claras dificuldades no mar foi salvo por uma nadadora-salvadora e o desabafo da criança está a tornar-se viral, em Can Pere Antoni, Palma de Maiorca, em Espanha.Segundo avança a imprensa espanhola, quando saiu do mar, o menino dirigiu-se à nadadora-salvadora e disse que "pensava que não me ias salvar porque sou negro". O comentário surpreendeu a nadadora de 25 anos, já com experiência, de acordo com o Diario de Mallorca.A jovem estava a jogar vólei com um amigo quando deu conta que alguém se estava a afogar no mar, assim como percebeu que muitas pessoas estavam agitadas à beira da água."Quando cheguei a ele já não podia mais e afundou-se. Agarrei-o e tirei-lhe a cabeça da água", disse a nadadora-salvadora.A polícia de Maiorca teceu nas redes sociais vários elogios à nadadora que salvou a criança.