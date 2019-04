Menino que fugiu de caverna em Tenerife não sabe da morte da mãe e do irmão

O menino alemão de seis anos que conseguiu fugir de caverna, em Tenerife, onde a mãe e o irmão de 10 anos foram mortos pelo pai ainda não tem conhecimento da morte dos familiares e do destino que terá o pai.



O homem de nacionalidade alemã ficou em prisão preventiva sem possibilidade de fiança. Testemunhou durante mais de seis horas e acabou acusado de dois crimes de homicídio e tentativa de homicídio.







A informação foi avançada por uma mulher, Annelies, que foi tradutora do menino.



A criança ainda não conhece o final trágico: "Eu não lhe disse, essa é a tarefa da sua família ou de psicólogos", disse a tradutora, que visita regularmente a criança no centro onde está a criança até os seus familiares chegarem.



A criança que sobreviveu não esquece as palavras do pai. "Mais vale a vida do que presentes de Páscoa", disse o menino aos intérpretes após ser encontrado.







