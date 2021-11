Menino senegalês fez um telescópio com arame e latas de refrigerante

O presidente da Associação Senegalesa para a Promoção da Astronomia (ASPA), o professor Maram Kaire, ofereceu um telescópio ao menino quando viu um vídeo de Malick nas redes sociais.



Malick Ndiaye, de 12 anos, fez um telescópio com arame e latas de refrigerante. O menino senegalês, que aprendeu a identificar as estrelas com um livro antigo do pai, desenha os seus próprios mapas das estrelas.Malick conta que levou duas semanas a construir o telescópio.A criança aprendeu aos oito anos a identificar diversas constelações, segundo noticiou o jornal El País. Mesmo sem saber ler ou escrever, Malick preferia passar horas a ver os livros antigos do pai do que a jogar futebol com os amigos.O pai de Malick era motorista particular do ex-presidente do Senegal, Abdou Diouf, que ofereceu vários livros sobre os astros, nomeadamente o livro "The Whole Universe".