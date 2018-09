Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino sobrevive após enfiar espeto na cara durante brincadeira

Criança, de 10 anos, foi submetida uma cirurgia de risco após acidente.

12:38

Um menino espanhol, de 10 anos, enfiou um espeto de carne na cara quando fugia de um enxame de abelhas.



"Vou morrer mãe", disse Xavier Cunningham à progenitora quando se apercebeu que o objeto lhe atravessava a cara, segundo o El País.



O espeto entrou junto ao nariz e saiu pela nuca, mas não lhe tocou nos olhos. O menino foi sujeito a uma cirurgia de risco, que foi realizada com sucesso, estando agora recuperar no Hospital da Universidade de Kansas. O diretor de neurocirurgia afirma que se trata de "um caso em um milhão", visto que o objeto com "13 a 15 centímetros entrou pela cara e saiu pela parte de trás da cabeça", sem tocar em nenhum ponto-chave.



O acidente aconteceu este sábado à tarde, quando Xavier estava a brincar com os amigos no jardim e foram atacados por abelhas. O menino começou a correr, desceu umas escadas e escorregou, caindo em cima do espeto.



A criança explica que sentiu algo quente e arder na cara mas que estava mais preocupado com as abelhas. Só no carro, a caminho do hospital, é que confessou à mãe que achava que ia morrer.



Depois da cirurgia, as primeiras palavras de Xavier foram: "Já saiu? Está fora?". O menino pode regressar a casa esta semana.