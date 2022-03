Menino ucraniano fã de CR7 a caminho de Portugal

O movimento de apoio aos ucranianos de Alcochete está neste momento a regressar a Portugal e consigo traz 65 refugiados ucranianos, essencialmente mulheres e crianças, num autocarro e em duas carrinhas.

Entre os refugiados está o Andrey de 14 anos, oriundo de Kiev, que tem vestida uma camisola do Cristiano Ronaldo de quando militava no real Madrid. O adolescente, fã de CR7, viaja com mais três irmãos, um de 6 anos e dois de cinco, menino e menina gémeos, a avó e a madrinha e mais três familiares. Os pais ficaram na Ucrânia.