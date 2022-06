Menor condenado a oito anos de internamento por arrancar olhos a segurança de hotel em Espanha

Um menor foi condenado a oito anos de internamento num centro especializado depois de espancar e arrancar os olhos a um segurança de um hotel em Cambrils, em Espanha. O crime ocorreu em julho do ano passado, recorda o El Mundo.

O segurança, de 62 anos, passou quase 80 dias internado no hospital, acabando por ficar cego e em estado vegetativo. O jovem de 17 anos estava a sofrer um surto psicótico, derivado de transtorno de esquizofrenia, quando o segurança o tentou acalmar depois de este começar a destruir o quarto de hotel onde estava hospedado com a mãe.

O agressor acabou por atingir o vigilante do hotel com socos e pontapés que resultou nas lesões. Alguns agentes policiais acabaram por intervir, sofrendo, um deles, lesões no nariz e braço.

O menor já tinha tido outros quatro episódios violentos. Encontra-se agora em regime terapêutico fechado, ordenado pelo tribunal, no Hospital de Llobregat.