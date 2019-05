Menor degolada por homem que aluga casas do Airbnb após discussão com o namorado

Uma jovem de 17 anos foi morta com um corte profundo na garganta após ter entrado num café, na sequência de uma discussão com o namorado, esta quarta-feira, na Avenida Mistral de Barcelona, em Espanha, segundo avança o jornal La Vanguardia.

O principal suspeito é o dono do estabelecimento, detido pouco tempo depois do crime. No entanto, alegadamente não há nenhuma relação entre o homem e a vítima.

Segundo avança a mesma fonte, foi o namorado da jovem que alertou os serviços de emergência, afirmando que a jovem teria sido atacada.

O jornal El Periódico avança que quando as autoridades chegaram ao local, a adolescente já estava morta. O suspeito terá fugido de bicicleta e posteriormente sido detido, coberto com sangue. A mesma fonte garante que o homem, de 32 anos, era conhecido por arrendar habitações da aplicação Airbnb a turistas.