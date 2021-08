Um menino de oito anos foi preso e acusado de blasfémia no Paquistão por urinar numa madraça (escola islâmica), num caso que reacendeu a tensão religiosa no país. O crime pode ser punido com a pena de morte.









A criança, que pertence à minoria hindu, foi detida no final de julho após ter urinado num tapete na biblioteca de madraça, onde são guardados os livros religiosos. Após uma semana na prisão, o menor foi colocado em liberdade condicional, o que enfureceu a comunidade muçulmana de Rahim Yar Khan, no Punjab, onde reside a sua família. Dezenas de muçulmanos atacaram um templo hindu e o menor e a família foram obrigados a fugir da região. “Ele não percebe qual foi o crime nem porque esteve preso”, diz o pai.

A criança é a pessoa mais nova a ser acusada de blasfémia no país. Apesar de a lei de 1986 prever a pena de morte para a blasfémia, ninguém foi executado por este crime até agora.