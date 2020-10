Uma adolescente de 14 anos terá sido violada por um grupo de homens durante uma festa em Valência, Espanha, no final do mês de setembro. Mas a noite de terror desta jovem não acabou por aí. A vítima terá ainda sido violada novamente por um outro homem que lhe ofereceu boleia para casa.Os quatro suspeitos do ataque inicial à menor dizem que o sexo foi consentido mas a versão contada pela adolescente de 14 anos é bastante contrária apresentada à dos detidos.A polícia tenta agora perceber se o suspeito da segunda violação, perpetuada pelo homem que ofereceu boleia à menor, tem alguma ligação aos outros quatro suspeitos.As violações aconteceram durante uma festa de aniversário de um dos amigos da vítima. Cerca de 15 a 20 pessoas marcaram presença nessa festa, a maioria com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos.As autoridades já prenderam seis pessoas ligadas ao caso. Os quatro suspeitos da violação, cujo nomes e idades continuam por revelar, estão em prisão preventiva e vão ser levados a tribunal.