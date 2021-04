Menores espancam sem-abrigo até à morte depois deste se ter recusado a pedir dinheiro na rua para doces

Dois menores, de 12 e 13 anos, espancaram um sem-abrigo, de 58 anos, até à morte depois do homem se ter recusado a pedir dinheiro na rua para comprar doces para eles.

De acordo com o jornal Daily Star, um agente da polícia deu conta de que os suspeitos tenham espancado Petr Balika ao longo de várias horas depois de o terem levado para um local isolado, na Ucrânia.





Várias imagens policiais, citadas pelo Daily Star, parecem mostrar um dos suspeitos a confessar o crime e a revelar detalhes sobre como tudo decorreu.

"Ele caiu no chão. Começámos a pontapeá-lo no estômago e em todo o corpo", disse um dos suspeitos, acrescentando que precisavam do dinheiro para comprar alguns doces.



O corpo do homem foi descoberto sem roupa e mutilado por um passeador de cães.

Os especialistas forenses descobriram que Petr Balika morreu de múltiplos ferimentos traumáticos na cabeça e no abdómen após ser espancado ao longo de várias horas.

A maioridade criminal na Ucrânia é atingida aos 14 anos e, por isso, os dois suspeitos menores foram autorizados a voltar para casa depois de prestarem declarações à polícia, informa o Daily Mail.



O tribunal decidirá agora se os jovens irão ou não para um centro de detenção para menores enquanto a investigação é realizada.