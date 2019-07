Menores imigrantes acusados de violação na Alemanha

A Alemanha está em estado de choque depois de serem noticiados dois casos de agressão sexual cometidos por menores imigrantes, em poucos dias, ambos na cidade de Mülheim.Na passada sexta-feira, um grupo de cinco rapazes de origem búlgara, com idades entre os 12 e os 14 anos, foi detido pela polícia por ter violado uma jovem alemã de 18 anos, tendo ficado um rapaz de 14 anos em prisão preventiva por ser reincidente em crimes de agressão sexual.Dois dias depois, outro grupo de menores refugiados, desta vez sírios e libaneses, entre os 11 e os 17 anos, foi acusado de violar uma rapariga de 15 anos na mesma cidade.A maioria dos agressores foi entregue às famílias por serem menores, uma vez que o código penal alemão estabelece os 14 anos como idade mínima de responsabilização criminal.Na sequência da onda de choque provocada por estes dois casos, o chefe do sindicato da polícia, Rainer Wendt, pediu a diminuição da idade de responsabilização penal para os 12 anos, mas a proposta foi recusada pelo presidente da associação de juízes, Jens Gnisa, que defende o tratamento destes casos no seio familiar.O facto de em ambos os casos os agressores serem imigrantes agravou a polémica, com o jornal ‘Bild’ a escrever que "para roubar e violar os refugiados já não são bem-vindos".