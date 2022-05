Menos 30% de seropositivos em tratamento na Ucrânia devido à guerra

O número de seropositivos em tratamento com antirretrovirais na Ucrânia, o segundo país europeu com a maior prevalência do vírus VIH, baixou 30% com a guerra, alertou esta sexta-feira o Programa Conjunto das Nações Unidas para a VIH/SIDA (ONUSIDA).

O organismo advertiu também que 39 estabelecimentos de saúde que, antes da guerra, ofereciam tratamentos e serviços de prevenção para o VIH/Sida estão agora encerrados e noutros locais as atividades foram suspensas ou estão em funcionamento intermitente.

"Embora vários parceiros tenham garantido um stock suficiente de medicamentos contra o VIH/Sida na Ucrânia, a distribuição destes medicamentos às pessoas necessitadas dentro do país continua a ser um grande desafio", afirmou a porta-voz da agência das Nações Unidas, Sophie Barton, numa conferência de imprensa.