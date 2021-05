"Menos um rato": Negacionista da Covid-19 vandaliza memorial a bebés mortos em cemitério

A polícia escocesa abriu investigação e procura o responsável por uma série de atos de vandalismo no cemitério de Dunfermline, na Escócia.

Segundo o Daily Record, várias campas foram vandalizadas com mensagens negacionista sobre a Covid-19. A mais chocante de todas, que está a causar grande revolta, foi escrita a graffiti num memória a beber mortos. "Menos um rato", lê-se no local em homenagem a crianças que morreram antes do parto.

Por baixo da mensagem lê-se ‘A Covid-19 é uma mentira’, a tapar a homenagem às crianças que dizia "Conhecemos-vos durante pouco tempo, mas vamos amar-vos para sempre".

"Pelas 10h05 deste sábado, recebemos denuncia de um ato de vandalismo a um memorial a bebés no cemitério de Dunfermline. Agentes foram ao local e os graffiti já foram removidos. Vamos continuar a investigação, que está em fase inicial", confirmou um porta-voz da polícia.