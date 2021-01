Mensagem em garrafa 'viaja' mais de 2 mil quilómetros e é encontrada dois anos depois

Uma mensagem colocada no interior de uma garrafa por uma jovem ‘viajou’ mais de 2.400 quilómetros e foi encontrada dois anos depois, avança o jornal britânico Daily Mail.

Steven Amos foi quem encontrou a mensagem na Papua-Nova Guiné, que Niki Nie atirou ao mar durante uma viagem de barco que fez com a família entre Vanuatu e as Ilhas Marshall (na Oceânia).

O homem conseguiu chegar à fala com a jovem de 17 anos depois de fazer uma publicação nas redes sociais e conversaram mesmo via Zoom. O duo combinou até encontrar-se quando as restrições em vigor para fazer face à pandemia de Covid-19 abrandarem.

"Suponho que, se estás a ler isto, esta garrafa sobreviveu a uma longa jornada e conseguiu ir parar às tuas mãos em segurança. Espero que estejas bem! Estou extremamente curiosa para saber onde esta garrafa foi parar e quanto tempo demorou a chegar até aí", lia-se na mensagem.