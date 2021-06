Mercado guineense abastecido com mais de 400 toneladas de peixe

O ministro das Pescas da Guiné-Bissau, Mário Fambé, anunciou hoje que vai abastecer o mercado do país com cerca de 400 toneladas de pescado, para colmatar a escassez do produto.

O governante sublinhou que a prioridade na distribuição será dada às populações do interior da Guiné-Bissau, sobretudo às zonas onde é difícil encontrar peixe.

No dia em que deu posse a Mário Fambé, que transitou da secretaria de Estado da Ordem Pública, para ministro das Pescas, em substituição de Malam Sambú, exonerado, o Presidente guineense deu 45 dias ao novo governante para "mostrar mudanças" no setor.

"As pescas não podem ficar no nosso segundo plano, mas sim no nosso primeiro plano. Tem 45 dias, nem dois ou três meses, para demonstrar-nos mudanças nesse setor", sublinhou Umaro Sissoco Embaló.

Numa mensagem alusiva ao Dia Mundial dos Oceanos, que hoje se assinala, o ministro das Pescas aproveitou para anunciar que na segunda-feira foram descarregadas pouco mais de 400 toneladas de pescado para o abastecimento do mercado.

Para o diretor-geral da Pesca Industrial, Augusto Cabi, "é inaceitável" que a Guiné-Bissau tenha "recursos haliêuticos em abundância e a população não tenha peixe para consumo".

Nos últimos dias, o preço do peixe subiu no mercado guineense, devido à escassez do produto.

Augusto Cabi defende que a situação é motivada pelo facto de as mulheres que trabalham na venda do peixe se deslocarem ao Senegal para aí comprarem o produto para a revenda no mercado guineense.

Fontes do Ministério das Pescas admitiram à Lusa que grande parte do peixe comprado no Senegal é capturada em águas da Guiné-Bissau.

O ministro das Pescas considerou ainda ser inaceitável que o setor apenas contribua com 5% no Produto Interno Bruto (PIB), tendo em conta as potencialidades existentes.

O Governo guineense "será implacável" no cumprimento do plano anual do setor das Pescas, nomeadamente nas condições de atribuição de licenças de pesca, avisou Mário Fambé.

Doravante, disse, o armador que tiver a licença de pesca nas águas da Guiné-Bissau terá que apresentar o seu plano de investimentos no país e o de abastecimento regular do mercado interno com o pescado.