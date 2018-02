"Merecias uma última foto", diz ao marido antes de matar a filha

Homem, de 24 anos, diz que vive "assombrado" pela morte da criança de 2 anos.

24.02.18

Paul Hogan, de 24 anos, recorreu à bebida para apaziguar a dor da perda da filha, de dois anos, morta pela mãe, Cody-Anne Jackson. A mensagem da homicida, enviada ao progenitor da criança antes de cometer o crime, aterroriza o homem até hoje, que afirma não conseguir evitar sentir responsabilidade pela morte da pequena Macey Hogan. O homicídio aconteceu no ano passado em Staffordshire, Inglaterra.

"Lamento, pensei que merecias uma última foto e memória dela. Possivelmente vemo-nos no tribunal", foi a mensagem escrita por Cody-Anne antes de sufocar Macey com uma tolha ou peça de roupa.

A mulher matou a criança como forma de ‘castigar’ Paul por ter saído da casa onde o casal vivia.

Segundo a acusação, Cody-Anne esperou várias horas até ligar para os paramédicos. Um polícia teve de partir o vidro da porta de entrada da casa de Cody-Anne para conseguir entrar. A mulher estava sentada junto do corpo da criança, com golpes auto-infligidos e a encenar manobras de reanimação na menina. Afirmou que tinha sido atacada com uma faca e que a criança tinha parado de respirar sozinha.

Paul chegou a ser detido por suspeitas de envolvimento no homicídio mas foi ilibado após oito horas de interrogatório.

Cody-Anne foi condenada a 16 anos (pena mínima), mas a sentença não ajuda Paul a lidar com a perda.

Um ano após a morte, o progenitor tem dificuldades em ultrapassar a perda, embora tenha começado a reconstruir a sua vida ao lado de um novo amor.

Paul afirma que pensa na filha todos os dias, questiona-se sobre o aspeto, personalidade que a menina teria atualmente e sobre a possibilidade de ter impedido o assassínio.

O homem afirmou que, durante muito tempo, estes pensamentos só eram afastados com álcool. Agora, o homem admite que já está habituado à dor da perda da pequena Macey.