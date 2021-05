Mergulhador revela que tiveram de sedar os 12 jovens resgatados de gruta da Tailândia

Este foi apenas um dos momentos surreais que o mergulhador viver e que nunca mais irá esquecer.



Em "13 lições que salvaram 13 vidas", John revela que tiveram de sedar os jovens com Cetamina para o intenso exercício de nado pela sobrevivência.



A explicação de John tem por base a experiência. Num outro resgate, a viagem de volta pela sobrevivência tornou-se mais difícil porque os trabalhadores que estavam a ser salvos começaram a lutar contra a água, correndo o risco de perder a linha de navegação até saírem da gruta. Não querendo correr o risco de que o mesmo acontecesse com os jovens, os mergulhadores optaram pela única solução que lhes pareceu mais segura em relação ao risco que corriam as crianças: os jovens teriam de ser sedados.



"Sabíamos que não havia como tirar os meninos conscientes ao longo de um quilómetro de passagem inundada", diz John."Em algum momento eles entrariam em pânico, e isso foi sublinhado nesse outro resgate em que trabalhadores da água adultos do sexo masculino foram retirados de um local que talvez fosse de 80 metros de passagem"Com a ajuda do anestesista especialista Richard Harris, a equipa estava pronta com uma mistura de cetamina, xanax e atropina. Só após as crianças terem sido sedadas se iniciou o resgate que correu mundo.A vida das 12 crianças foi salva. Apenas um dos mergulhadores, que foi homenageado como o "mergulhador herói", perdeu a vida nos trabalhos de salvamento.