Mergulhadores libertam baleia presa em rede de pesca e recebem sinal de agradecimento

Um grupo de mergulhadores espanhóis salvou uma baleia jubarte de 12 metros de comprimento no passado dia 20 de maio, em Maiorca, nas Ilhas Balneares em Espanha. O animal foi avistado por um navio a três metros da costa leste das ilhas. Segundo o The Independent, a baleia reagiu ao resgate dando "um pequeno sinal de agradecimento".

De acordo com o jornal britânico, o mamífero de grande dimensão, que se encontrava preso numa rede vermelha, não se conseguia mexer nem abrir a boca. A equipa de resgate do Aquário de Palma de Maiorca foi de imediato chamada ao local.

No decorrer do salvamento, os membros da equipa mergulharam para perto do cetáceo para cortar a rede. O resgate teve uma duração de 45 minutos e foi bem-sucedido. Após ter sido libertado, o animal permaneceu junto dos mergulhadores para "recuperar forças".

"Foi algo fora deste mundo, foi incrível, simplesmente incrível", afirmou Gigi Torras, uma das biólogas marinhas que fez parte do resgate. O aparecimento de baleias nesta região é raro, tendo sido relatado apenas duas vezes antes deste avistamento.

O uso de redes de deriva para pesca foi proibido pela ONU há 30 anos, visto que representa um risco para a vida marinha.