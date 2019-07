Merkel assiste a parada militar sentada um dia depois de novo episódio de tremores

A chanceler alemã, Angela Merkel, optou esta quinta-feira por ouvir sentada os hinos da Alemanha e da Dinamarca durante a receção à primeira-ministra dinamarquesa, em Berlim, um dia depois de sofrer a terceira crise de tremores em público em menos de um mês.Segundo avança a imprensa internacional, Merkel sentou-se ao lado da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, em vez de, tal como costuma fazer habitualmente, ouvir os hinos de pé.Recorde-se que Angela Merkel tem sido vítima de vários sustos, relacionados com tremores. No entanto, a chanceler alemã já veio a público confirmar que está tudo bem com a sua saúde.Esta quarta-feira a crise ocorreu a meio da manhã, numa cerimónia oficial no exterior da chancelaria.