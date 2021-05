Merkel diz-se favorável a "contactos indiretos" com Hamas

Angela Merkel declarou-se esta quinta-feira favorável a "contactos indiretos" com o movimento islâmico palestiniano Hamas, no poder em Gaza, o que a chanceler alemã considerou indispensável para se conseguir um cessar-fogo com Israel.

"Nem sempre é possível fazê-lo diretamente, mas claro que o Hamas deve estar envolvido de uma maneira ou de outra, porque sem o Hamas não há cessar-fogo", declarou Merkel num fórum organizado pela empresa de radiodifusão pública alemã WDR.

"Claro que devem existir contactos indiretos com o Hamas", disse, adiantando que "o Egito fala com o Hamas, assim como outros Estados árabes".