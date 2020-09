Merkel diz ter "vergonha" da escalada de antissemitismo e racismo na Alemanha

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esta terça-feira que sente "vergonha" da escalada do antissemitismo e do racismo no país, numa cerimónia em Berlim para assinalar os 70 anos do Conselho Central dos Judeus da Alemanha.

"A forma como o racismo e o antissemitismo se manifestam no nosso país é uma vergonha, envergonha-me profundamente", disse Merkel na cerimónia, realizada numa sinagoga da capital alemã.

"É verdade: o racismo e o antissemitismo nunca desapareceram. Mas desde há algum tempo são mais visíveis e mais desinibidos", criticou.