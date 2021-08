Merkel pede "via civil" para continuar evacuação no Afeganistão após retirada de EUA

A chanceler alemã, Angela Merkel, exortou esta terça-feira à procura de uma "via civil" para se poder continuar a retirar pessoas do Afeganistão após a retirada do exército norte-americano, sem cujo apoio estas operações não poderão manter-se.

"O Presidente dos Estados Unidos não nos deu qualquer nova data além da já conhecida, 31 de agosto", declarou a dirigente alemã, no final da reunião por videoconferência dos líderes do G7, convocada pela presidência em exercício do grupo, ocupada pelo Reino Unido.

Os países do G7 exigirão aos talibãs "passagem segura" para as pessoas que quiserem abandonar o Afeganistão depois de 31 de agosto, tinha antes indicado o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.