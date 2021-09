Mesas de voto na Alemanha já abriram para escolha de sucessor de Merkel

As mesas de voto abriram este domingo na Alemanha para eleições legislativas em que sociais democratas e conservadores disputam a sucessão de Angela Merkel, que deixa o cargo de chanceler após 16 anos de poder.

Cerca de 60,4 milhões de eleitores têm até às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) para eleger os deputados do vigésimo Bundestag (Parlamento Federal) do pós-guerra, depois de 16 anos de governação de Angela Merkel.

Segundo as últimas sondagens, os sociais democratas do atual ministro das Finanças, Olaf Scholz, vão um pouco à frente, com 25% e os conservadores de Armin Laschet, creditam 22% a 23%, uma pontuação historicamente baixa para o partido da chanceler cessante.