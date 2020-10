Metade do Rio de Janeiro está nas mãos de criminosos, diz estudo

Quase quatro milhões de habitantes do Rio de Janeiro vivem em áreas dominadas por criminosos armados, sejam traficantes de droga ou milícias paramilitares, e têm de submeter-se às regras impostas por esses grupos.





De acordo com o ‘Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro’, elaborado por entidades não governamentais, pela Universidade Federal Fluminense e pela Universidade de São Paulo, dos 6,74 milhões de moradores do Rio de Janeiro, 3,76 milhões vivem nalgum dos 96 bairros da cidade controlados por criminosos.Além destas imensas áreas já com ‘dono’ definido, o estudo avança ainda que outros 25,2% do território do Rio de Janeiro são alvo de disputa entre milicianos e traficantes ou entre fações rivais do tráfico, sendo os locais mais perigosos devido aos frequentes conflitos armados pelo domínio dessas áreas.