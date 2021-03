“Metam no rabo a máscara!”, diz filho de Bolsonaro sobre proteção contra a Covid-19

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e tão negacionista quanto o pai em relação à Covid-19 e aos cuidados que podem reduzir o risco de a contrair, respondeu de forma ofensiva às críticas da imprensa por, tal como o progenitor, não usar máscara.





“Eu acho uma pena que essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, a máscara, está sem máscara, está com máscara... Enfiem a máscara no rabo, porra!”, afirmou Eduardo, sem qualquer pudor.